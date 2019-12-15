Ян: я знаю, как драться с Сехудо, и заслужил бой за титул UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян заявил о готовности к поединку с обладателем чемпионского титула в двух дивизионах американцем Генри Сехудо.
Ян: я знаю, как драться с Сехудо, и заслужил бой за титул UFC
  • Reuters

«Это важная победа на завершающем турнире в этом году. Огромнейший ивент. Победа над Фэйбером приблизила меня к поясу. Думаю, что максимально близок к нему. Я вырос в гораздо более жёстких условиях, потому я думаю, что именно это и показывает мой характер и мою духовную составляющую. За полтора года мы провели шесть поединков и добыли шесть побед. Думаю, что я один из тех парней, кто заслуживает бой за пояс. Сехудо ещё не сталкивался с ребятами, подобными мне. Он проиграл несколько боёв в своей карьере. Я знаю, как с ним драться, и не опасаюсь его борьбы. Я покажу, на что я способен в пятираундовом поединке. Я люблю драться пять раундов», — заявил Ян в интервью на странице UFC Russia в Instagram.

В последнем поединке россиянин победил нокаутом члена Зала славы UFC Юрайю Фэйбера.

Ранее глава UFC заявил, что Ян заслужил бой с Сехудо, но Генри хочет встретиться с Алдо.

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