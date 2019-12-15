Конькобежец Кулижников завоевал золото на 1000 м на этапе КМ в Нагано
Россиянин Павел Кулижников выиграл забег на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Россиянин финишировал за 1 минуту 8,454 секунды.
Вторым стал голландец Кай Вербей (+0,22), а тройку лучших замкнул его соотечественник Хейн Оттерспер (+0,50).
Ранее конькобежка Ангелина Голикова победила на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано.
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