Конькобежец Кулижников завоевал золото на 1000 м на этапе КМ в Нагано

Россиянин Павел Кулижников выиграл забег на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.

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РИА Новости

Россиянин финишировал за 1 минуту 8,454 секунды. Вторым стал голландец Кай Вербей (+0,22), а тройку лучших замкнул его соотечественник Хейн Оттерспер (+0,50). Ранее конькобежка Ангелина Голикова победила на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано.