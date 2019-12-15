Конькобежка Голикова победила на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано
Россиянка Ангелина Голикова завоевала золото на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Российская спортсменка финишировала за 37,241 секунды.
Второй стала австрийка Ванесса Херцог (37,455), а замкнула тройку призёров японка Нао Кодайра (37,505).
Ранее россияне выиграли командную гонку на этапе КМ по конькобежному спорту в Нагано.
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