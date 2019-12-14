«Лестер» потерял очки в матче АПЛ с «Норвичем»

«Лестер Сити» сыграл вничью с «Норвич Сити» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась со счётом 1:1.

«Норвич» забил первым. На 26-й минуте отличился Теэму Пукки.

Автогол в пассиве Тима Крула, срезавшего мяч в свои ворота после удара Джейми Варди.

Таким образом, «Лестер», занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками, ещё сильнее отстал от лидирующего «Ливерпуля». Команды разделяют десять очков. «Норвич» с 12 очками находится в зоне вылета — на 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ.