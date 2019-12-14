Лыжник Ретивых занял пятое место в спринте на этапе КМ в Давосе
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Российский лыжник преодолел дистанцию за 2 минуты 24,7 секунды.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро завоевал француз Люка Шанава. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Ховард Тёугбёль.
Сергей Устюгов, Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели преодолеть барьер 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева стала пятой в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе.