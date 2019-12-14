Лыжник Ретивых занял пятое место в спринте на этапе КМ в Давосе

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Россиянин Глеб Ретивых занял пятое место в спринтерской гонке на 1,5 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.
Лыжник Ретивых занял пятое место в спринте на этапе КМ в Давосе
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

Российский лыжник преодолел дистанцию за 2 минуты 24,7 секунды.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро завоевал француз Люка Шанава. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Ховард Тёугбёль.

Сергей Устюгов, Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели преодолеть барьер 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева стала пятой в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе.

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