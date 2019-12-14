Поварницын завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Риднау

Россиянин Александр Поварницын занял третье место в спринтерской гонке на 10 км на втором в сезоне этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

© Sven Hoppe/dpa

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Российский биатлонист преодолел дистанцию за 26 минут 25,2 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Победу одержал белорус Максим Воробей. Второе место занял норвежец Фредрик Гьесбакк. Россиянин Кирилл Стрельцов завершил гонку седьмым. Саид Халили — десятым, Василий Томшин — 13-м, Ильназ Мухамедзянов — 16-м, Андрей Вьюхин — 21-м. Ранее сообщалось, что Ирина Старых стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Италии.