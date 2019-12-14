Тренер «Тамбова»: в следующем сезоне Мелкадзе будет основным игроком «Спартака»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался о прогрессе форварда команды Георгия Мелкадзе, а также выразил уверенность, что нападающий в следующем сезоне сможет стать основным футболистом московского «Спартака».

«Конечно, мы немного подкорректировали его задачи по сравнению со «Спартаком». Он прибавил с точки зрения обороны в первую очередь. Уверен, в следующем сезоне Мелкадзе будет основным игроком «Спартака». Такой человек нужен красно-белым», — цитирует специалиста Sportbox.

Он отметил, что в «Тамбове» Мелкадзе постоянно выполняет тренерскую установку в защите, а также назвал задачу игрока на каждый матч.

«Он обязан за 90 минут нанести по воротам от пяти до восьми ударов. Этого мы от него требуем», — добавил Первушин.

Мелкадзе перешёл в «Тамбов» из «Спартака» на правах аренды в начале сезона. На данный момент на его счету десять матчей, пять мячей и три результативные передачи за «Тамбов».

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев стал лучшим бомбардиром среди российских команд в еврокубках сезона-2019/20.