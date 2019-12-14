Карякин победил Харикришну и вышел в четвертьфинал этапа Гран-при

Короткая ссылка
Экс-претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин пробился в четвертьфинал четвёртого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.

Россиянин преодолел сопротивление индийского гроссмейстера Пенталы Харикришны. Шахматисты завершили вничью восемь партий. Исход схватки решился на тай-брейке.

Также в следующую стадию прошли россияне  Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий и Дмитрий Яковенко, победившие поляка Радослава Войташека, Бориса Гельфанда из Израиля и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова соответственно.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Грищук завоевал путёвку на турнир претендентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить