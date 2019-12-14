Карякин победил Харикришну и вышел в четвертьфинал этапа Гран-при

Экс-претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин пробился в четвертьфинал четвёртого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.

Россиянин преодолел сопротивление индийского гроссмейстера Пенталы Харикришны. Шахматисты завершили вничью восемь партий. Исход схватки решился на тай-брейке. Также в следующую стадию прошли россияне Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий и Дмитрий Яковенко, победившие поляка Радослава Войташека, Бориса Гельфанда из Израиля и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова соответственно. Ранее сообщалось, что россиянин Александр Грищук завоевал путёвку на турнир претендентов.