Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в США

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по скелетону Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

По сумме двух заездов россиянин показал результат 1.46,55, опередив на 0,04 секунды своего традиционного соперника Мартинса Дукурса из Латвии. Тройку призёров замкнул немец Феликс Кейзингер. Серебряный медалист Игр в Пхёнчхане-2018 Никита Трегубов занял седьмое место (суммарное время — 1.47,13). Еще один россиянин Евгений Рукосуев стал 16-м (1.47,98).

С 425 набранными очками Третьяков лидирует в общем зачете Кубка мира после двух состоявшихся стартов. Дукурс имеет в своем активе 420 баллов.

Ранее россиянка Елена Никитина выиграла женские состязания в Лейк-Плэсиде.