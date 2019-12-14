«Зенит» уступил «Баварии» и потерпел десятое поражение в Евролиге
Гости с минимальным преимуществом выиграли первую четверть матча, однако во второй десятиминутке хозяева перехватили инициативу. К концу третьей четверти преимущество немецкого клуба стало двукратным. В заключительном отрезке игры «Зенит» попытался догнать «Баварию», однако не преуспел.
Неудача стала уже десятой для питерцев в текущем розыгрыше. С тремя победами они занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА уступил тель-авивскому «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги.