«Зенит» уступил «Баварии» и потерпел десятое поражение в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Баварии» в Мюнхене в 13-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (69:77).

Гости с минимальным преимуществом выиграли первую четверть матча, однако во второй десятиминутке хозяева перехватили инициативу. К концу третьей четверти преимущество немецкого клуба стало двукратным. В заключительном отрезке игры «Зенит» попытался догнать «Баварию», однако не преуспел.

Неудача стала уже десятой для питерцев в текущем розыгрыше. С тремя победами они занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА уступил тель-авивскому «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги.