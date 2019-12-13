ЦСКА уступил «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги
Встреча, проходившая на «Менора-Арене» в Тель-Авиве, завершилась со счётом 90:80 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе хозяев стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. У ЦСКА главным действующим лицом на площадке был Майк Джеймс, также набравший 22 очка.
ЦСКА имеет восемь побед и пять поражений, занимая седьмую строчку в турнирной таблице. «Маккаби» одержал девятую победу в 13-ти матчах.
Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Альбу» в матче Евролиги.