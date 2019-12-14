Рой Джонс заявил, что Головкин «сбежал» с первого боя с Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс прокомментировал желание бойца смешанного стиля Хорхе Масвидаля подраться с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Хороший бы это был бой? Нет, Канело порвёт его в клочья. Против него лучше не идти. Ему уже не 21 год, и он сильно отличается от остальных боксёров, на голову выше их. Геннадий Головкин сбежал с первого боя, а во втором Сауль гонял его. Поэтому у Масвидаля нет шансов», — заявил Джонс в эксклюзивном интервью RT.

По его мнению, Альварес гораздо сильнее большинства боксёров, поэтому о бойце MMA в качестве его соперника практически нет смысла говорить.



«Похвально, что он хочет биться с ним, думаю, многие заплатят за просмотр этой дуэли, потому что у обоих огромное количество болельщиков. Если такая встреча объединит две фан-базы, то получится классное шоу и спортивное мероприятие, которое посмотрю даже я», — добавил Джонс.

Ранее Джонс выразил мнение, что Хабиб Нурмагомедов может победить Флойда Мейвезера.