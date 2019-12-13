Боксёр Чудинов победил бывшего чемпиона мира

Бывший чемпион мира по профессиональному боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) Федор Чудинов победил по очкам экс-обладателя титула WBA в весе до 72,6 кг Хассана Н’Жикама.

Бой за второстепенный пояс WBA Gold состоялся во Владикавказе. Россиянин активно прессинговал по ходу всего поединка, а его противник старался много передвигаться по рингу. Во второй половине боя Н’Жикам устал, и Чудинов уверенно довел дело до убедительной победы. Все трое судей зафиксировали его преимущество – 120-108, 120-108, 119-109.

Успех стал 22-м в карьере 32-летнего россиянина. Он также проигрывал в чемпионских боях соответственно Феликсу Штурму из Германии и британцу Джорджу Гровзу.

Ранее боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал, собирается ли он оканчивать карьеру.