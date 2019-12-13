В Кремле не обсуждают проведение соревнований, альтернативных ОИ
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«Это вопрос к нашим спортивным властям. В Кремле эта тема не обсуждается», — приводит слова Пескова ТАСС.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может проводить свою Олимпиаду.