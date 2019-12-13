В Кремле не обсуждают проведение соревнований, альтернативных ОИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном проведении в стране международных соревнований, альтернативных Олимпийским играм.

«Это вопрос к нашим спортивным властям. В Кремле эта тема не обсуждается», — приводит слова Пескова ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может проводить свою Олимпиаду.