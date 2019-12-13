Семериков стал пятым в масс-старте на этапе КМ в Нагано

Россиянин Данила Семериков занял пятое место в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.

Данила Семериков / © Владимир Песня

РИА Новости

Российский конькобежец преодолел дистанцию за 7 минут 55,140 секунды. Победу одержал канадец Джордан Белчос. Вторым стал американец Джои Мантиа. Тройку лидеров замкнул бельгиец Барт Свингс. Ещё один представитель России Руслан Захаров завершил гонку 11-м. В масс-старте у женщин лучшей из россиянок стала Елизавета Казелина, занявшая пятое место. Елена Еранина завершила гонку 18-й. Первой стала канадка Ивани Блонден, второй — представительница Японии Нана Такаги. Тройку призёров замкнула американка Миа Манганелло. Ранее сообщалось, что российские конькобежцы завоевали золото в спринте на этапе КМ в Нагано.