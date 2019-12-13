Семериков стал пятым в масс-старте на этапе КМ в Нагано
- Данила Семериков / © Владимир Песня
- РИА Новости
Российский конькобежец преодолел дистанцию за 7 минут 55,140 секунды.
Победу одержал канадец Джордан Белчос. Вторым стал американец Джои Мантиа. Тройку лидеров замкнул бельгиец Барт Свингс.
Ещё один представитель России Руслан Захаров завершил гонку 11-м.
В масс-старте у женщин лучшей из россиянок стала Елизавета Казелина, занявшая пятое место. Елена Еранина завершила гонку 18-й.
Первой стала канадка Ивани Блонден, второй — представительница Японии Нана Такаги. Тройку призёров замкнула американка Миа Манганелло.
Ранее сообщалось, что российские конькобежцы завоевали золото в спринте на этапе КМ в Нагано.