Семериков стал пятым в масс-старте на этапе КМ в Нагано

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Россиянин Данила Семериков занял пятое место в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.
Семериков стал пятым в масс-старте на этапе КМ в Нагано
  • Данила Семериков / © Владимир Песня
  • РИА Новости

Российский конькобежец преодолел дистанцию за 7 минут 55,140 секунды.

Победу одержал канадец Джордан Белчос. Вторым стал американец Джои Мантиа. Тройку лидеров замкнул бельгиец Барт Свингс.

Ещё один представитель России Руслан Захаров завершил гонку 11-м.

В масс-старте у женщин лучшей из россиянок стала Елизавета Казелина, занявшая пятое место. Елена Еранина завершила гонку 18-й.

Первой стала канадка Ивани Блонден, второй — представительница Японии Нана Такаги. Тройку призёров замкнула американка Миа Манганелло.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы завоевали золото в спринте на этапе КМ в Нагано.

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