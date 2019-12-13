СМИ: Луценко попал в сферу интересов ЦСКА
- Евгений Луценко / © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Как сообщает ФАН, 32-летний форвард является одной из кандидатур для укрепления атакующей линии армейцев.
Отмечается, что переход Луценко может обойтись ЦСКА в сумму порядка €500 тыс.
Луценко перешёл в «Арсенал» летом 2019 года на правах свободного агента из московского «Динамо». В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах и записал в свой актив семь голов и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не использовал опцию выкупа Лукаса Сантоса.