СМИ: Луценко попал в сферу интересов ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим тульского «Арсенала» Евгением Луценко.

Как сообщает ФАН, 32-летний форвард является одной из кандидатур для укрепления атакующей линии армейцев.

Отмечается, что переход Луценко может обойтись ЦСКА в сумму порядка €500 тыс.

Луценко перешёл в «Арсенал» летом 2019 года на правах свободного агента из московского «Динамо». В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах и записал в свой актив семь голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не использовал опцию выкупа Лукаса Сантоса.