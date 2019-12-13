СМИ: Луценко попал в сферу интересов ЦСКА

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Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим тульского «Арсенала» Евгением Луценко.
СМИ: Луценко попал в сферу интересов ЦСКА
  • Евгений Луценко / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН, 32-летний форвард является одной из кандидатур для укрепления атакующей линии армейцев.

Отмечается, что переход Луценко может обойтись ЦСКА в сумму порядка €500 тыс. 

Луценко перешёл в «Арсенал» летом 2019 года на правах свободного агента из московского «Динамо». В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах и записал в свой актив семь голов и три результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА не использовал опцию выкупа Лукаса Сантоса.

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