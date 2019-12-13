Нурмагомедов: я намного лучше Фергюсона в борьбе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил свои шансы в бою с Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля 2020 года.

«Я всегда ставлю свои шансы выше, чем моих соперников. Я же не могу подходить к бою неуверенно. Я намного лучше него в борьбе, физически, я крепче его, я еще не проигрывал, в отличие от него. Я еще не падал, а у него, по-моему, семь нокдаунов. Очень много падает от ударов. Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить», — цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов также затруднился ответить, является ли Фергюсон сильнейшим соперником в его карьере.

«Я думаю, этот вопрос нужно задавать после боя. Никогда не знаешь, что произойдет. По статистике — да. Но когда мы зайдём в клетку, и я его схвачу, я не знаю, как он будет себя вести», — резюмировал боец.

Ранее Нурмагомедов признал, что Флойд Мейвезер является великим боксёром.