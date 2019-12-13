«Манчестер Юнайтед» закончил групповой этап ЛЕ крупной победой

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Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил нидерландский АЗ на своем поле (4:0) в шестом туре группового этапа Лиги Европы-2019/2020.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера забили все свои мячи вскоре после перерыва. В промежуток с 53-й по 64-ю минуты отличились Эшли Янг, Мейсон Гринвуд, оформивший дубль, и Хуан Мата, реализовавший пенальти.

Оба клуба досрочно завоевали право выступить в 1/16 финала Лиги Европы. По итогам групповой стадии «МЮ» набрал 13 очков, одержав четыре победы при одном поражении и одной ничьей с суммой забитых и пропущенных мячей 10:2. У АЗ — девять очков.

В другом матче группы сербский «Партизан» крупно победил в Белграде казахстанскую «Астану» (4:1). Хозяева заняли третье место в группе (8), гости — четвёртое (3).

Ранее сообщалось, что Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы.

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