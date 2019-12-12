Хоккеист Кравцов объявил об уходе из «Трактора»

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Форвард Виталий Кравцов объявил о том, что покидает клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор».
Хоккеист Кравцов объявил об уходе из «Трактора»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Хотелось бы сказать большое спасибо болельщикам за то, что поддерживали и переживали в такой непростой период! Хочу поблагодарить тренеров, руководство, командный персонал и, конечно же, игроков, с которыми было приятно играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация, потому желаю команде больших побед и меньше травм, болельщикам — терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск. За чёрной полосой всегда идёт белая», — написал Кравцов в Instagram.

В регулярном чемпионате КХЛ Кравцов провёл 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Летом хоккеист подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», согласно которому клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может вернуть игрока в любой момент.

Ранее сообщалось, что в КХЛ планируют сделать правила, идентичные действующим в НХЛ.

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