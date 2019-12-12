Промоутер Поветкина: переговоры о реванше с Хантером начались

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский назвал справедливым исходом ничью в боксёрском поединке в тяжёлом весе между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

«На мой взгляд, эта ничья была справедлива. Потому что даже во всевозможных боксёрских пабликах мнения распределились примерно одинаково. При этом многие и там тоже посчитали, что поединок был ничейным. Далеко не каждый спортсмен способен в таком равном бою пройти 12 раундов. Кондиции у Саши есть, но надо ещё немножко подшлифовать», — сказал Рябинский RT.

Промоутер также подтвердил, что в следующем году соперники проведут повторный поединок.

«Это был бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона WBA, и в итоге он должен определиться. Поэтому, да, реванш будет. Но мы пока только начали переговоры на эту тему», — резюмировал Рябинский.

Ранее Поветкин рассказал, будет ли драться с бойцом ММА.