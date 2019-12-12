Поветкин о решении WADA: никакого допинга у боксёров никогда не было

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«У нас очень сильная и, самое главное, чистая команда. Я помню, как мы боксировали, знаю, как сейчас тренируются ребята. Никакого допинга у нас никогда не было, это всё провокации. Очень обидно за ребят и хочется, чтобы справедливость всё же восторжествовала», — заявил Поветкин RT.

Также россиянин выразил мнение, что любительская карьера важна для успеха в профессиональном боксе.

«Любительская карьера в боксе очень важна и необходима. Возьмите Мухаммеда Али, Джорджа Формана, Владимира Кличко, который был непобедим на протяжении 10 лет. Все они являлись олимпийскими чемпионами и успешно выступали на любительском уровне до того, как перешли в профессионалы. Именно потому любительский спорт имеет такое значение», — добавил боксёр.

Ранее Поветкин рассказал, собирается ли драться с бойцом ММА.