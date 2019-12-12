Комиссия атлетов WADA не будет добиваться ужесточения санкций против России

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Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не планирует обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с целью добиться ужесточения санкций против российского спорта.
Комиссия атлетов WADA не будет добиваться ужесточения санкций против России
  • РИА Новости

По словам представителя пресс-службы WADA, которого цитирует РИА Новости, в комиссии обсудили решение исполкома WADA от 9 декабря о статусе РУСАДА. В частности, председатель комитета спортсменов подтвердил, что сообщения СМИ о подаче апелляции в CAS об ужесточении санкций в отношении российского спорта были неточными и что комиссия не рассматривает возможность подачи такой апелляции.

По данным СМИ, в комиссии спортсменов WADA хотели добиться полного недопуска россиян до соревнований, в том числе под нейтральным флагом.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее глава WADA высказал мнение, что ситуация с Россией «отравила» отношения в спорте.

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