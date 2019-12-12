Непомнящий о вылете «Зенита» и «Локомотива» из ЛЧ: мы не привыкли играть на три фронта

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Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал вылет петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» из Лиги чемпионов.
Непомнящий о вылете «Зенита» и «Локомотива» из ЛЧ: мы не привыкли играть на три фронта
  • РИА Новости

«Если говорить прямо, когда два года подряд демонстрируются одни и те же результаты, это уже тенденция, практически закономерность», — заявил Непомнящий RT.

Он отметил, что, в отличие от предыдущего года, «Зенит» упустил шанс пробиться в плей-офф лишь в последнем туре группового этапа, и, по мнению специалиста, на это есть ряд причин.

«Во-первых, в декабре наши команды всегда не очень хорошо выглядят, во-вторых, у «Зенита» не было полного и оптимального состава. Наконец, мы не привыкли играть на три фронта, а петербуржцам пришлось разрываться даже на четыре, учитывая матчи за сборные: многие футболисты вызывались в свои национальные команды. Нам нужно привыкать не только играть дважды в неделю, но и к тому, что ведущие исполнители регулярно выступают на международном уровне», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал справедливым последнее место «Локомотива» в группе ЛЧ.

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