Голодец ожидает, что Россия сможет провести ЧМ-2023 по хоккею, несмотря на санкции WADA

Короткая ссылка
Вице-премьер России Ольга Голодец рассчитывает, что страна сохранит право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Голодец ожидает, что Россия сможет провести ЧМ-2023 по хоккею, несмотря на санкции WADA
  • РИА Новости

«Мы ждём, что сохраним чемпионат мира в России. В Санкт-Петербурге развёрнуты работы, и они идут в плановом режиме. Сомнений нет, всё будет сделано», — заявила Голодец на Международном хоккейном форуме в Москве.

Помимо взрослого мирового первенства с Санкт-Петербурге, в 2023 году в Новосибирске запланировано проведение молодёжного чемпионата мира.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Рене Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить