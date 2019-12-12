Голодец ожидает, что Россия сможет провести ЧМ-2023 по хоккею, несмотря на санкции WADA

Вице-премьер России Ольга Голодец рассчитывает, что страна сохранит право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы ждём, что сохраним чемпионат мира в России. В Санкт-Петербурге развёрнуты работы, и они идут в плановом режиме. Сомнений нет, всё будет сделано», — заявила Голодец на Международном хоккейном форуме в Москве.

Помимо взрослого мирового первенства с Санкт-Петербурге, в 2023 году в Новосибирске запланировано проведение молодёжного чемпионата мира.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Рене Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России.