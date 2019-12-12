Поветкин рассказал, что может подтолкнуть его к завершению карьеры

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин заявил, что закончит с профессиональными выступлениями если почувствует, что теряет мотивацию.
Поветкин рассказал, что может подтолкнуть его к завершению карьеры
  • Reuters

«Пока у меня есть желание, я буду продолжать. Я люблю боксировать. Глаза горят, это точно, без сомнений. Но как только я почувствую, что мне неохота или лень продолжать, то закончу. Пока всё нормально, мысли завершать карьеру не было. Но это может случиться в один момент, бац — и всё. Я ещё хотел после Олимпиады-2004 закончить, но боксирую до сих пор. Хотя сколько лет уже прошло», — цитирует Поветкина ТАСС.

В последнем поединке 40-летний россиянин не сумел победить американца Майкла Хантера. По итогам 12 раундов боя была зафиксирована ничья.

Ранее Поветкин рассказал, когда может состояться повторный бой с Хантером.

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