Поветкин рассказал, что может подтолкнуть его к завершению карьеры

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин заявил, что закончит с профессиональными выступлениями если почувствует, что теряет мотивацию.

«Пока у меня есть желание, я буду продолжать. Я люблю боксировать. Глаза горят, это точно, без сомнений. Но как только я почувствую, что мне неохота или лень продолжать, то закончу. Пока всё нормально, мысли завершать карьеру не было. Но это может случиться в один момент, бац — и всё. Я ещё хотел после Олимпиады-2004 закончить, но боксирую до сих пор. Хотя сколько лет уже прошло», — цитирует Поветкина ТАСС.

В последнем поединке 40-летний россиянин не сумел победить американца Майкла Хантера. По итогам 12 раундов боя была зафиксирована ничья.

Ранее Поветкин рассказал, когда может состояться повторный бой с Хантером.