Ганус назвал Родченкова допинговым преступником

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил сожаление, что бывший глава московской лаборатории Григорий Родченков не оказался в руках у российских властей, прежде чем стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Григорий Родченков является допинговым преступником. То, что происходило в московской лаборатории, выходило за рамки закона. Другое дело, что он сейчас пошёл на сделку со следствием и является информатором», — цитирует Гануса «Нелёгкая атлетика».

Григорий Родченков сбежал в США в 2016 году. Впоследствии он передал в WADA информацию о масштабных махинациях с допингом в России.

Ранее Колобков прокомментировал решение WADA и озвучил дальнейшие действия России.