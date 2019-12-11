Футболист «Лос-Анджелеса» рассказал, что у Велы есть предложение от «Барселоны»

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Мексиканский форвард ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела может продолжить карьеру в «Барселоне».

«Да, это правда, у Велы есть предложение на столе. Он провёл невероятный сезон, а интерес «Барсы» — это очень хорошая возможность», — цитирует Goal игрока «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Мексики Джонатана дос Сантоса.

Вела стал лучшим бомбардиром американской Высшей футбольной лиги (MLS), забив 36 голов в 33 матчах и опередив Златана Ибрагимовича.

Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

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