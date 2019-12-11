«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Партизаном» в матче Еврокубка

Короткая ссылка
Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань» обыграли сербский «Партизан» в матче девятого тура группового раунда Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Партизаном» в матче Еврокубка
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 83:76 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком «Локомотива-Кубани» стал литовский форвард Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. У «Партизана» больше всех набрал Стефан Бирчевич — 17 очков.

Краснодарцы одержали вторую победу подряд и с результатом четыре победы и пять поражений занимают третье место в турнирной таблице группы В. «Партизан» остаётся на второй позиции (6 — 3).

Ранее сообщалось, что «Енисей» победил турецкий «Бахчешехир» в матче Кубка Европы ФИБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить