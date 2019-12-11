«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Партизаном» в матче Еврокубка
- РИА Новости
Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 83:76 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком «Локомотива-Кубани» стал литовский форвард Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. У «Партизана» больше всех набрал Стефан Бирчевич — 17 очков.
Краснодарцы одержали вторую победу подряд и с результатом четыре победы и пять поражений занимают третье место в турнирной таблице группы В. «Партизан» остаётся на второй позиции (6 — 3).
Ранее сообщалось, что «Енисей» победил турецкий «Бахчешехир» в матче Кубка Европы ФИБА.