Вилена: в чемпионате России высокая конкуренция и много сильных клубов
- РИА Новости
«Мне нравится выступать в Российской премьер-лиге. В чемпионате России высокая конкуренция, много сильных клубов. Думаю, в последних матчах первенства у «Краснодара» всё получилось. Текущее второе место в турнирной таблице — хороший результат. Надеюсь, после зимнего перерыва мы сможем заиграть ещё лучше. Мне хорошо в «Краснодаре», клуб для меня как семья. Меня здесь тепло приняли, и я счастлив», — цитирует голландца Fox Sports.
Ближайший матч «Краснодар» проведёт на выезде с испанским «Хетафе» в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Млада-Болеслав» выкупил у «Краснодара» российского футболиста Татаева.