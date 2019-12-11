Вилена: в чемпионате России высокая конкуренция и много сильных клубов

Голландский футболист «Краснодара» Тонни де Вилена поделился впечатлениями от выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне нравится выступать в Российской премьер-лиге. В чемпионате России высокая конкуренция, много сильных клубов. Думаю, в последних матчах первенства у «Краснодара» всё получилось. Текущее второе место в турнирной таблице — хороший результат. Надеюсь, после зимнего перерыва мы сможем заиграть ещё лучше. Мне хорошо в «Краснодаре», клуб для меня как семья. Меня здесь тепло приняли, и я счастлив», — цитирует голландца Fox Sports.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт на выезде с испанским «Хетафе» в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Млада-Болеслав» выкупил у «Краснодара» российского футболиста Татаева.