Хохлов поставил под сомнение слухи об интересе «Ювентуса» к Алексею Миранчуку

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Бывший полузащитник сборной России и экс-тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию об интересе туринского «Ювентуса» к футболисту «Локомотива» Алексею Миранчуку.
Хохлов поставил под сомнение слухи об интересе «Ювентуса» к Алексею Миранчуку
  • РИА Новости

«Слухи об уходе Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными. Осенью он ничего особенного не сделал, а оба гола в ворота туринцев не выглядели чем-то из ряда вон. Странно думать, что европейские клубы топ-уровня будут интересоваться футболистом, который никак не выделяется», — сказал Хохлов RT.

Ряд итальянских СМИ сообщал об интересе к Алексею Миранчуку со стороны местных клубов. Главным претендентом на россиянина считается туринский «Ювентус».

Ранее Рибалта признался, что из «Ювентуса» его спрашивали об Алексее Миранчуке.

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