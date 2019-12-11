В Калининградской области обсудили создание боксёрского центра

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Федерации бокса Калининградской области Сергей Гавриленко обсудили создание боксёрского центра на базе стадиона «Локомотив» в областной столице. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области обсудили создание боксёрского центра
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«В Калининграде хорошая система бокса. У вас сильные, перспективные ребята. В этом центре смогут заниматься не только боксёры, но и другие спортсмены. Несколько подобных центров мы уже открыли в России. Проект есть, нужна только ваша поддержка», — заявил президент Федерации бокса России Умар Кремлёв, который также был на встрече.

Алиханов поддержал инициативу. По его словам, это станет третьим этапом реконструкции городского стадиона.

Как пояснил губернатор, в начале 2020 года должны завершиться работы по устройству легкоатлетических беговых дорожек и поставка спортивного оборудования, а затем сразу нужно начинать процедуру прохождения экспертизы проектной документации.

Ранее сообщалось о мужском чемпионате России по боксу в Самаре.

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