Овечкин о рекорде Гретцки: мне предстоит пройти долгий путь

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил на тему завершения карьеры.

«Уйду ли я из хоккея сразу после того, как побью рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги? Да. Но для этого мне предстоит пройти долгий путь», — сказал нападающий в интервью RT.

Он признался, что не считает себя самым быстрым или самым сильным хоккеистом.

«Я обычный человек», — добавил Овечкин.

На счету Гретцки 894 шайбы. На данный момент в активе россиянина 679 голов.

Ранее Овечкин рассказал, что любит Америку.