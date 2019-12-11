Овечкин о рекорде Гретцки: мне предстоит пройти долгий путь

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил на тему завершения карьеры.
Овечкин о рекорде Гретцки: мне предстоит пройти долгий путь
  • Reuters

«Уйду ли я из хоккея сразу после того, как побью рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги? Да. Но для этого мне предстоит пройти долгий путь», — сказал нападающий в интервью RT.

Он признался, что не считает себя самым быстрым или самым сильным хоккеистом.

«Я обычный человек», — добавил Овечкин.

На счету Гретцки 894 шайбы. На данный момент в активе россиянина 679 голов.

Ранее Овечкин рассказал, что любит Америку.

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