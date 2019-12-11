Тактаров рассказал, при каких условиях согласился бы на бой с Александром Емельяненко

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров ответил на вопрос, при каких условиях готов выйти на поединок с соотечественником Александром Емельяненко.
Тактаров рассказал, при каких условиях согласился бы на бой с Александром Емельяненко
  • РИА Новости

«Соглашусь, если пойму, что у меня будет время на подготовку и смогу реально выиграть», — приводит слова Тактарова «Подмосковье сегодня».

Он также отметил, что ему должны заплатить солидный гонорар за данный бой. При этом данная сумма должна превышать его обычный заработок.

«Я же снимаюсь в кино и провожу семинары. Если игра стоит свеч, то мне это интересно», — сказал Тактаров.

Емельяненко в последнем своём бою, который проходил по правилам бокса, нокаутировал представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. Тактаров же провёл свой последний поединок в 2008 году, тогда победил американца Марка Керра.

Ранее боец ММА Марат Балаев признался, что бросил бы вызов Александру Емельяненко.

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