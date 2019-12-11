Тактаров рассказал, при каких условиях согласился бы на бой с Александром Емельяненко
- РИА Новости
«Соглашусь, если пойму, что у меня будет время на подготовку и смогу реально выиграть», — приводит слова Тактарова «Подмосковье сегодня».
Он также отметил, что ему должны заплатить солидный гонорар за данный бой. При этом данная сумма должна превышать его обычный заработок.
«Я же снимаюсь в кино и провожу семинары. Если игра стоит свеч, то мне это интересно», — сказал Тактаров.
Емельяненко в последнем своём бою, который проходил по правилам бокса, нокаутировал представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. Тактаров же провёл свой последний поединок в 2008 году, тогда победил американца Марка Керра.
Ранее боец ММА Марат Балаев признался, что бросил бы вызов Александру Емельяненко.