Овечкин объяснил, почему занимается благотворительностью

Короткая ссылка
Российский нападающий Александр Овечкин рассказал о совместной акции команды «Вашингтон Кэпиталз» и Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA), помогающей детям с особенностями развития.
Овечкин объяснил, почему занимается благотворительностью
  • Reuters

«Мы делаем это уже шестой год подряд. Организация занимается отличным делом. Она поддерживает детей, тех, кому нужна помощь. Мы и сами получаем удовольствие, когда с ними общаемся. Важнее всего — видеть их улыбки, дарить им радость», — заявил хоккеист в интервью RT.

Он отметил значимость поддержки юных талантов со стороны именитых спортсменов.

«Мы с «Кэпиталз» проводим множество благотворительных мероприятий и предоставляем нуждающимся детям форму, коньки, клюшки. Разумеется, не каждый может позволить себе приобрести комплект за тысячу долларов. Мы с НХЛ изо всех сил стараемся как-то помогать. Это необходимо, поскольку многим талантливым ребятам всё это просто не по карману», — добавил Овечкин.

Ранее Овечкин прокомментировал решение WADA отстранить Россию от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить