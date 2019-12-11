Овечкин объяснил, почему занимается благотворительностью

Российский нападающий Александр Овечкин рассказал о совместной акции команды «Вашингтон Кэпиталз» и Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA), помогающей детям с особенностями развития.

«Мы делаем это уже шестой год подряд. Организация занимается отличным делом. Она поддерживает детей, тех, кому нужна помощь. Мы и сами получаем удовольствие, когда с ними общаемся. Важнее всего — видеть их улыбки, дарить им радость», — заявил хоккеист в интервью RT.

Он отметил значимость поддержки юных талантов со стороны именитых спортсменов.

«Мы с «Кэпиталз» проводим множество благотворительных мероприятий и предоставляем нуждающимся детям форму, коньки, клюшки. Разумеется, не каждый может позволить себе приобрести комплект за тысячу долларов. Мы с НХЛ изо всех сил стараемся как-то помогать. Это необходимо, поскольку многим талантливым ребятам всё это просто не по карману», — добавил Овечкин.

Ранее Овечкин прокомментировал решение WADA отстранить Россию от международных соревнований.