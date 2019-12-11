Овечкин высказался о решении WADA отстранить Россию

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.

«Ситуация, конечно, не из лучших. Но ещё не поздно её поменять. Думаю, что-то должно произойти. Люди тратили своё время, упорно работали, чтобы попасть на Олимпиаду. Это как-то плохо и грустно. Но посмотрим, что будет дальше. Честно говоря, мне сложно что-то предсказать», — сказал Овечкин в интервью RT.

9 декабря исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Российские спортсмены будут вынуждены выступать на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, под нейтральным флагом.

Ранее боксёр Михаил Алоян высказался по поводу выступления россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде в Токио.