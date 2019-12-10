Российский гимнаст сравнил WADA c Макгрегором: Конор тоже много балаболит

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады 2008 года, гимнаст Антон Голоцуцков сравнил заявления Международного антидопингового агентства (WADA) с заявлениями экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«WADA может утверждать всё что угодно. У нас есть пример бойца мирового уровня, который мне в принципе очень нравится, но при этом тоже много балаболит. Я говорю о Коноре Макгрегоре. Должна быть презумпция невиновности. Поймали — значит, нарушил. В противном случае, как они определили, кто виноват, а кто нет? Все находятся в равных условиях, все сдают одинаковые пробы. Нужно сначала допускать, а потом проверять. А так получается, что всех гребут под одну гребёнку. Спорт должен быть честной и чистой игрой, но пока это не так», — заявил Голоцуцков RT.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

Ранее комиссия спортсменов МОК отреагировала на решение WADA по России.