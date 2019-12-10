Холлоуэй выразил уверенность, что в будущем проведёт бой с Нурмагомедовым

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Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй поделился мыслями о гипотетическом поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Холлоуэй выразил уверенность, что в будущем проведёт бой с Нурмагомедовым
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«Хабиб есть Хабиб. Он находится на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов в истории. Я стремлюсь к тому же. И пока перед нами стоят одинаковые цели, мы можем встретиться. Уверен, что наш поединок состоится. Посмотрим, как всё сложится. Но такой бой был бы захватывающим. Поединок вызывает большие вопросы. Надеюсь, что мы сумеем найти ответы на них в октагоне», — приводит слова Холлоуэя BJPenn.

Ближайший бой Нурмагомедова состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Соперником станет другой американец, Тони Фергюсон.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетил вечер бокса в Саудовской Аравии.

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