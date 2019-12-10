Лукин заявил, что решение WADA затруднит российским паралимпийцам подготовку к Играм

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России скажется на подготовке российских паралимпийцев к предстоящей Паралимпиаде 2020 года в Токио.
Лукин заявил, что решение WADA затруднит российским паралимпийцам подготовку к Играм
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«По-человечески, конечно, я крайне разочарован тем, что опять возникли трудности. Очень разочарован. Я предполагаю, что в дальнейшем нам придётся оспаривать свои права в суде, но в данной ситуации следующие действия за РУСАДА. Происходящее серьёзно затруднит нам задачу подготовки к Играм», — приводит слова Лукина ТАСС.

Он отметил, что данная ситуация практически не отличается от той, которая была перед зимними Играми 2018 года, поскольку как тогда, так и сейчас каких-либо обвинений в адрес ПКР в нарушениях антидопинговых правил нет.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что глава Международного паралимпийского комитета поддержал решение WADA по России.

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