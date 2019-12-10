Кожевников считает, что пока нет смысла паниковать из-за санкций WADA
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- РИА Новости
«Санкции жёсткие, но пока поддаваться панике не вижу смысла. Будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд, который, вполне возможно, изменит принятое решение. В любом случае я уверен, что у нас не отберут проведение ни взрослого чемпионата мира, ни молодёжного мирового первенства», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее сообщалось, что IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA.