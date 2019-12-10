Призёр ОИ Носов: система существовала, и Родченков кем-то покрывался

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Госдумы Дмитрий Носов рассказал о системе применения допинга, которая существовала в период работы Григория Родченкова руководителем московской антидопинговой лаборатории.

«У моего одноклассника был повышенный тестостерон, и Родченков моему тренеру говорил: «У него всё нормально, но давай мы сейчас коктейльчики сделаем. У меня всё на самом верху прикрыто. Дадим тебе допинг. Это будет столько-то стоить. У тебя все пробы будут хорошие», — приводит слова Носова «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Он отметил, что спортсмен и тренер отказались от такого предложения экс-руководителя московской лаборатории.

«Система существовала, и этот негодяй Родченков кем-то покрывался. Не исключено, что кем-то в самом WADA или кем-то в российском руководстве. История старая, но мы до сих пор имеем от этого шлейф», — добавил бронзовый призёр Олимпиады-2004.

Родченков возглавлял московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год, после чего уехал в США, где стал информатором WADA. Он был одним из ключевых свидетелей в докладе Ричарда Макларена, утверждавшем наличие в России государственной программы поддержки допинга и повлёкшем за собой массовые отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что российский фонд защиты спортсменов обратился в ООН из-за санкций WADA.