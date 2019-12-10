Исинбаева назвала убийственными санкции WADA в отношении России

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Говорить, что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать всё как есть или оспаривать решение в CAS, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо, и станет отправной точкой к действию», — написала Исинбаева в своём Instagram.

Она также отметила, что не может понять, защищает ли права чистых российских спортсменов решение исполкома WADA, разрешившее им выступать под нейтральным флагом.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что, по мнению экс-главы WADA Паунда, России нет смысла обжаловать санкции WADA в CAS.