«Айлендерс» разгромил «Тампу» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Росса Джонстона, Джоша Бейли, Андерса ли и Брока Нельсона, оформившего дубль. Семён Варламов отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

«Тампа» ответила голом Стивена Стэмкоса. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали. Андрей Василевский провёл матч на скамейке запасных.

Такой результат позволил «Айлендерс» обновить клубный рекорд. Команде Барри Тротца удалось одержать 20 побед за 29 матчей. В прошлом «Айлендерс» сумели достичь отметки в 20 выигранных встреч за 30 игр в сезоне-2014/15.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу» в матче НХЛ.