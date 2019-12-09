Песков назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать ОИ

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который призвал бойкотировать Олимпийские игры 2020 года после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Песков назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать ОИ
  • РИА Новости

«Это личное мнение», — цитирует Пескова ТАСС.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее спортивный юрист Артём Пацев усомнился, что CAS примет во внимание мнение общественности по поводу решения WADA в отношении России.

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