WADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт, в котором перечислены виды спорта, представители которых были уличены в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт WADA, больше всего нарушителей было обнаружено среди легкоатлетов (66) и тяжелоатлетов (41).

Помимо этого, по два случая нарушений зафиксировано в биатлоне и тхэквондо, по одному — в борьбе и гребле на каноэ.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

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