В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал бойкотировать Олимпийские игры 2020 года после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020
  • РИА Новости

«Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования и создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев», — цитирует Толстого ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

По его мнению, Россия не дождётся понимания со стороны WADA, пока будет занимать жёсткую позицию. 

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что FIBA оценит последствия решения WADA по РУСАДА.

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