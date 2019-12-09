FIBA оценит последствия решения WADA по РУСАДА

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Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
FIBA оценит последствия решения WADA по РУСАДА
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

«FIBA оценит ситуацию и сообщит о дальнейшем развитии событий, как только процесс рассмотрения возможных последствий будет завершён», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее саблистка Яна Егорян заявила, что продолжает подготовку к ОИ-2020, несмотря на санкции WADA.

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