Спортивный юрист призвал РУСАДА как можно быстрее принять решение

Спортивный юрист Артём Пацев призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) как можно быстрее принять решение по поводу вердикта Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Нужно как можно быстрее принять какое-то решение. Надеюсь, оно будет направлено на передачу вопроса в CAS. Терять время в данном случае преступно, поскольку до Олимпийских игр в Токио остаётся не так много времени», — сказал Пацев в интервью RT.

Он также отметил, что решение WADA не соответствует сложившейся ситуации с точки зрения соразмерности и справедливости, несмотря на то что оно основано на определённых нормах и стандартах.

«Наша страна должна высказать несогласие принятым решением. Следует запустить процедуру рассмотрения в CAS, который и поставит точку в этой истории», — добавил Пацев.

Ранее WADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила.