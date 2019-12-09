Спортивный юрист призвал РУСАДА как можно быстрее принять решение

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Спортивный юрист Артём Пацев призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) как можно быстрее принять решение по поводу вердикта Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Спортивный юрист призвал РУСАДА как можно быстрее принять решение
  • Reuters

«Нужно как можно быстрее принять какое-то решение. Надеюсь, оно будет направлено на передачу вопроса в CAS. Терять время в данном случае преступно, поскольку до Олимпийских игр в Токио остаётся не так много времени», — сказал Пацев в интервью RT.

Он также отметил, что решение WADA не соответствует сложившейся ситуации с точки зрения соразмерности и справедливости, несмотря на то что оно основано на определённых нормах и стандартах.

«Наша страна должна высказать несогласие принятым решением. Следует запустить процедуру рассмотрения в CAS, который и поставит точку в этой истории», — добавил Пацев.

Ранее WADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила.

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