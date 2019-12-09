Поздняков: ОКР должен формировать список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация должна формировать список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы убеждены, что список спортсменов, которые поедут на ОИ, должен формировать национальный олимпийский комитет. В соответствии с хартией мы сделаем всё, чтобы спортсмены выступили под флагом», — заявил глава ОКР на пресс-конференции.

Он также отметил, что в ОКР выступает против решения WADA, которое, по его словам, лишает равноправия российских спортсменов. ОКР же намерен отстаивать свои права.

«Невозможно понять позицию руководителей WADA. Наказание без доказательств, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте. Закон не может превращаться в кнут для невиновных и применяться по политическим и идеологическим основаниям», — добавил Поздняков.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее глава ОКР назвал чрезмерными санкции WADA в отношении России.