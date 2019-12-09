Глава WADA рассказал, почему россиян полностью не отстранили от спортивных соревнований
- Reuters
«Предоставление возможности выступить под нейтральным флагом входит в наши стандарты. Некоторые могут с этим не согласиться, однако это обсуждалось подробно. Говорилось, что спортсмены нового поколения должны иметь возможность соревноваться. Не считаю, что в этом есть что-то нечестное. Главное, что данное решение было принято единогласно», — заявил Риди.
Несмотря на четырёхлетнюю дисквалификацию России на международной спортивной арене, отечественные спортсмены получат возможность выступить на крупных соревнованиях под нейтральным флагом, если ранее они не фигурировали в допинговых отчётах и сумеют доказать свою чистоту от допинга.
Ранее президент WADA заявил, что России был предоставлен шанс привести свой дом в порядок.