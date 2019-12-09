Глава WADA рассказал, почему россиян полностью не отстранили от спортивных соревнований

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что решение исполкома организации даёт возможность чистым российским спортсменам выступить на крупных международных турнирах.

«Предоставление возможности выступить под нейтральным флагом входит в наши стандарты. Некоторые могут с этим не согласиться, однако это обсуждалось подробно. Говорилось, что спортсмены нового поколения должны иметь возможность соревноваться. Не считаю, что в этом есть что-то нечестное. Главное, что данное решение было принято единогласно», — заявил Риди.

Несмотря на четырёхлетнюю дисквалификацию России на международной спортивной арене, отечественные спортсмены получат возможность выступить на крупных соревнованиях под нейтральным флагом, если ранее они не фигурировали в допинговых отчётах и сумеют доказать свою чистоту от допинга.

Ранее президент WADA заявил, что России был предоставлен шанс привести свой дом в порядок.