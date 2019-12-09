Фуркад — о возможном отстранении российского спорта: наказание должно быть суровым

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российскому вопросу.

«Думаю, Россию накажут. Надеюсь, это повлечёт последствия. Я потерял пару медалей из-за России. Наказание должно быть суровым, однако важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Они должны выступать в биатлоне и быть представленными в спорте. Все знают о моём отношении к допингу, я не могу обманывать. Но я недоволен данной ситуацией. Думаю, Россия важна для мирового спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако они допустили много ошибок в прошлом. Олимпиада в Сочи стала для меня поворотным моментом. Ещё одним таким моментом стало то, что Россия не предоставила необходимые данные. Нельзя так поступить и избежать наказания», — приводит слова Фуркада NRK.

Россия может быть отстранена от крупных международных соревнований на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее Кремлёв выразил мнение, что WADA и МОК не отстранят российский спорт.