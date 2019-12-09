Фуркад — о возможном отстранении российского спорта: наказание должно быть суровым

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российскому вопросу.
Фуркад — о возможном отстранении российского спорта: наказание должно быть суровым
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

«Думаю, Россию накажут. Надеюсь, это повлечёт последствия. Я потерял пару медалей из-за России. Наказание должно быть суровым, однако важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Они должны выступать в биатлоне и быть представленными в спорте. Все знают о моём отношении к допингу, я не могу обманывать. Но я недоволен данной ситуацией. Думаю, Россия важна для мирового спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако они допустили много ошибок в прошлом. Олимпиада в Сочи стала для меня поворотным моментом. Ещё одним таким моментом стало то, что Россия не предоставила необходимые данные. Нельзя так поступить и избежать наказания», — приводит слова Фуркада NRK

Россия может быть отстранена от крупных международных соревнований на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее Кремлёв выразил мнение, что WADA и МОК не отстранят российский спорт.

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